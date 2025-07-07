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儒鴻第2季營收97.17億元年季雙增 創同期第3高

中央社／ 台北7日電

面對關稅與匯率雙重利空夾擊，台灣紡織股王儒鴻今天公布第2季營收新台幣97.17億元，季增3.6%、年增1.2%，為歷年同期第3高，維持穩健成長。

儒鴻表示，面對關稅干擾，上半年公司出貨一切照常，由於產能滿載，先前市場傳出的提前拉貨效應，並沒有發生在儒鴻身上。

儒鴻今天公布6月營收32.88億元，較去年同期略減3.2%，比5月增加8.2%。上半年營收190.92億元，年增率10.83%，也維持正成長。

面對關稅變數，儒鴻最大生產基地越南上週關稅結果搶先出爐，為20%。儒鴻財務長林芬如認為，至少比最初公布的46%低許多，是好事；且先前大家一直懸著，不知道最終稅率多少，現在逐漸明朗，儒鴻會開始與客戶洽談新合約，重新議價和進行價格調整。

至於匯率方面，林芬如分析，儒鴻收款主要以美元計價，換算回新台幣的營收認列會直接縮水。毛利率方面，由於公司付款主要也是以美元計價，與收款形成自然避險，減低衝擊。影響比較大是業外匯兌評價損失，新台幣兌美元每升值1%，大約會對儒鴻獲利造成約4000萬元的影響。

營收

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