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川普喊關稅倒數！外銷股陷壓力 觀光餐飲逆勢吸金成避風港

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

在美國總統川普對中貿易談判發出最後通牒，強調7月9日前未達協議，將於8月1日開徵新一波關稅，令外銷族群籠罩在不確定陰影之際，市場資金明顯轉向內需避風。觀光餐飲股挾暑假檔期、匯率利多與旅遊需求熱絡三重題材撐腰，7日盤面逆勢走強，包括王品（2727）、山富（2743）成為盤面吸金重點，觀光類股指數穩守紅盤，成為大盤回檔下的資金避風港。其中，王品早盤股價一度來到233.5元，漲幅逾4%，該公司在上周除息，填息幅度已超過三成。

新台幣升值走勢居亞幣之冠，日圓兌台幣匯價更逼近1：5夢幻價位，加上台北國際夏季旅展將於7月18日登場，不少旅行社業者已提前啟動線上旅展布局，搶攻暑假出國商機，市場看好將帶動一波出團熱潮，成為旅行社股吸引資金卡位的重要催化劑。

旅天下指出，受惠於2025年下半年新增多個國定連假，帶動旅遊規劃的彈性與頻率，加上2026年寒假與春節連假合計長達30天，民眾開始提前規劃中長線行程。觀察近期訂單量，整體較去年同期成長逾兩成，熱門產品集中在日本、韓國的賞楓與滑雪行程，以及歐洲長天數旅遊，訂單能見度甚至直達明年3月。

雄獅旅遊則指出，2025年暑假期間東北亞與東南亞航線的機位供給相對充足，團費方面，東南亞線價格大致與去年持平，日本與韓國團費甚至較去年下滑約二成。從目前暑期最受歡迎的團體旅遊目的地來看，釜山位居榜首，其次依序為九州、馬來西亞與新加坡、北海道及泰國。雄獅（2731）表示，樂園、海島與文化節慶等主題商品最受歡迎，且釜山、九州、北海道等非一線都會區的受青睞程度顯著提升，反映出二線城市逐漸成為台灣旅客的新寵。

除了旅行社股，連鎖餐飲股暑假也有旺季加持，王品因遭證交所列入注意股，上週五公告5月自結數，單月營收20.51億元，年增7.75%，稅前淨利1.87億元，稅後淨利1.49億元，年減7.88%，每股盈餘1.81元。

王品遭證交所列入注意股，主因在7月2日當日的借券賣出成交量，占最近六個營業日總成交量比率達18.62%，且當日借券賣出成交量為近60個營業日平均水準的7.56倍，符合注意股列示標準。

王品表示，今年的營收比去年增加，營業淨利率也比去年上升，5月單月獲利純粹受到台幣升值影響，從5月1日起，台幣兌美元升值，造成預付貨款及美金存款的匯損。不過，王品也強調，強勢台幣是所有產業都會面臨的警訊，而王品是內需型產業，台幣升值將有助於進口食材的成本下降，對王品集團的獲利有幫助。

展望後市，7、8月進入暑假，即將迎來餐飲業旺季，王品各品牌推出多樣消費活動，並積極發展異業結合、打造聯名限定商品，以維持品牌討論熱度並帶動銷售成績。

同時，因應暑假需求，王品近期也加快展店腳步。其中鐵板燒品牌「阪前」首度插旗新北市，於板橋民生商圈開出第1家門市，並於6月27日開幕，全台阪前門店同步推出內用套餐贈「海鮮珠寶盒」活動，力拚來客數。同期間，平價鍋物品牌「石二鍋」也拓點中部與雲林市場，沙鹿中山店與虎尾公安店接連開幕，並搭配會員限定優惠，搶攻暑期聚餐與親子商機。

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