國票金買盤湧進 股價一路走強

去年國票金（2889）因現金股息配發與殖利率超高，吸引群益精選高息ETF列成分股大買，今年國票金每股股息縮水至0.3元，現金殖利率不過2.1%，在有配息金控中殖利率最低，但股價卻一路走強，尤其上周五逆勢大漲，與改選戰役不無關係。

台股上周五（4日）加權指數開平高盤後走低，終場下跌165點，單日跌幅0.7%，但國票金股價上周五卻是逆勢抗跌，股價開平後一路走高，終場收漲0.6元，收盤價14.3元，單日漲幅達4.3%，顯得相當強勢，不排除與外資買超、公股陣營大舉加碼有關。

市場專家指出，上周四（3日）國票金單日成交量7,500多張，到了上周五單日成交量則爆出2.7萬多張的大量，由於上周五台股大盤是下跌，其他金控股股價表現也相對疲弱，但國票金當天卻逆勢大漲4.3%，居當天所有金融股漲幅之冠，表現可說相當突出，推估與特定買盤進場有關。