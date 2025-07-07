和康生6月營收年增38% 寫紀錄

和康生（1783）昨（6）日公布6月營收7,890.8萬元，月增2.45%、年增38.46%，營收並創下歷史新高紀錄；累計今年前六月3.86億元，年增28.2%。

和康生是一家膠原蛋白及玻尿酸生技醫療公司，為大江生醫集團旗下轉投資企業，該公司近年來積極展開產品研發，2021年研發產品認證數量僅有45件，到了2024年已達到107件，今年目標更要達到125件。和康生今年的營運重點，一是持續推出新產品，二是進軍南半球市場。

和康生日前法說時指出，公司也在積極分散市場，去年第1季台灣市場的營收占比達到50%，到了去年第4季已降至44%，今年首季更降到42%；相較之下，美國、中國大陸、歐盟及亞洲其他海外市場，營收占比已去年首季的50%，提高到今年的58%。