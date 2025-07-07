聽新聞
0:00 / 0:00

和康生6月營收年增38% 寫紀錄

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

和康生（1783）昨（6）日公布6月營收7,890.8萬元，月增2.45%、年增38.46%，營收並創下歷史新高紀錄；累計今年前六月3.86億元，年增28.2%。

和康生是一家膠原蛋白及玻尿酸生技醫療公司，為大江生醫集團旗下轉投資企業，該公司近年來積極展開產品研發，2021年研發產品認證數量僅有45件，到了2024年已達到107件，今年目標更要達到125件。和康生今年的營運重點，一是持續推出新產品，二是進軍南半球市場。

和康生日前法說時指出，公司也在積極分散市場，去年第1季台灣市場的營收占比達到50%，到了去年第4季已降至44%，今年首季更降到42%；相較之下，美國、中國大陸、歐盟及亞洲其他海外市場，營收占比已去年首季的50%，提高到今年的58%。

營收

延伸閱讀

獲利年減仍成強勢股？大成拚美國市場 背後靠什麼支撐股價？

反制！陸採購人民幣4500萬元以上醫療器械排除歐盟企業

川普：已簽署12國關稅函 周一寄出

地緣政治緊張升高 歐盟備戰擬囤關鍵礦物、核燃料…

相關新聞

國票金買盤湧進 股價一路走強

去年國票金因現金股息配發與殖利率超高，吸引群益精選高息ETF列成分股大買，今年國票金每股股息縮水至0.3元，現金殖利率不...

陽明9日除息 市場關注

上海集裝箱出口（SCFI）最新運價指數連四周下滑，遠東到北美線的趕出貨潮太短，造成長榮（2603）、萬海除息後未能填息，...

泛用樹脂價跌 台塑承壓

在油價大跌下，泛用樹脂市場近一周來交易轉為冷淡，包括聚氯乙烯（PVC）、ABS各有每公噸5、10美元跌價，台塑（1301...

和康生6月營收年增38% 寫紀錄

和康生（1783）昨（6）日公布6月營收7,890.8萬元，月增2.45%、年增38.46%，營收並創下歷史新高紀錄；累...

獲利年減仍成強勢股？大成拚美國市場 背後靠什麼支撐股價？

美國總統川普各項政策造成台股忽空忽多，法人認為依然有買盤帶著鋼盔不怕繼續買，大成（1210）股價成為強勢股，大成近年來不...

皇翔6月營收年增9% 今年推案410億

皇翔昨（5）日公布6月營收12.4億元，年增9%，今年前六月累計營收51億元，年減10.6%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。