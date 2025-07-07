泛用樹脂價跌 台塑承壓

在油價大跌下，泛用樹脂市場近一周來交易轉為冷淡，包括聚氯乙烯（PVC）、ABS各有每公噸5、10美元跌價，台塑（1301）、華夏、台達化和國喬等供應商短期營運承壓。

市場人士指出，美國先前加入以色列行動、轟炸伊朗三處關鍵核設施的行動，最初引發市場擔憂德黑蘭可能通過封鎖波斯灣石油出口實施報復，造成國際油價大漲；然而，隨著中東衝突局勢緩和，以及美國放鬆對伊朗的「極限施壓」政策，油價同步快速回落，並引領各項泛用樹脂買氣處於疲軟格局。以近一周各項泛用樹脂報價變化來看，建材用料聚氯乙烯（PVC）和做為家電、汽車內裝用料的ABS，分別跌價每公噸5、10美元；僅做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）處於區間盤整，小漲每公噸20美元。

至於聚乙烯（PE）三大品項，包括用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）、塑膠製品用料低密度聚乙烯（LDPE）和用於塑膠袋用料的高密度聚乙烯（HDPE）分別維持每公噸850至1,000美元區間。

法人指出，中國大陸經濟發展內外面臨多重壓力，除房產持續拖累復甦外，美中仍存在著全面對等高關稅率互課的高風險，將明顯衝擊外銷加工業。

值得注意的，大陸受五一連假和端午假期效應減退等因素影響，6月大陸服務業擴張速度放緩。7月3日公布的6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.6，較5月回落0.5個百分點，景氣度在擴張區間下行至2024年4季度以來最低。