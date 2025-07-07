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陽明9日除息 市場關注
上海集裝箱出口（SCFI）最新運價指數連四周下滑，遠東到北美線的趕出貨潮太短，造成長榮（2603）、萬海除息後未能填息，陽明即將在7月9日除息，陽明的除息走勢表現將牽動另外二家海運公司的填息之路表現。
國內投資人一直把航運股視為景氣循環股，即便已經出現多年的高獲利，股價依舊是低本益比。法人分析，去年長榮海運、陽明都擠進全台獲利最好的前十名，領先許多的科技業，然而陽明到目前為止，股價一直被低看。
以陽明的財務情況為例，2025年呈現有史以來最好表現，目前每股淨值達到100元，第1季的每股稅後純益（EPS）為2.3元，不管是流動比、負債比都是史上表現最好、最健康。
法人進一步指出，陽明的除息日為7月9日，接近公布6月營收截止日，以6月運價跟運量同步回升，市場對於貨櫃三雄長榮、陽明及萬海即將公布6月營收相當期待，6月的營收表現成為三雄能同步走上填息之路的重要指標。
國內的航運業者認為，關稅影響的補庫存高峰時間已近尾聲，搶出貨力道減緩，遇到船公司大量投入加班船，有些航商連小型船舶2、3千TEU都搶進遠東-美西航線。隨著運價回跌後，這些奇怪的現象會恢復平靜，7月開始運價會開始反應正常的供、需，運價有望止跌反彈。
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