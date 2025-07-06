獲利年減仍成強勢股？大成拚美國市場 背後靠什麼支撐股價？

美國總統川普各項政策造成台股忽空忽多，法人認為依然有買盤帶著鋼盔不怕繼續買，大成（1210）股價成為強勢股，大成近年來不斷多角化布局，生技領域、土雞加工廠，農畜產業今年表現很好，對於今年營運展望有信心；台灣、東南亞、大陸各占營收比，美國布局成長空間最大，將積極擴廠，未來產品也會增加如牛肉麵為主。

面對匯率的變動，對於內需概念股短期性有正面挹注，長期影響不大；大宗物資也會做一些避險，降低匯率變動的風險，今年大宗物資價格平穩，對於獲利穩定度有正面挹注；大成2024年營收 1,027億元，年減7.52%，稅後純益為35.3億元，年減13.27%，每股稅後純益4.21元；今年第1季稅後純益為8.82億元，較去年同期小幅成長，每股稅後純益為1.05元。

面對國際多變情勢，大成加快開拓國際市場，看好美國市場對於亞洲食品需求大幅成長，大成於2024年收購美國德州Amy Food食品加工廠，今年並有擴建計畫。同時，因應日本及歐美市場對熟蝦產品的需求增加，大成已在印尼擴建水產加工廠。隨著東南亞經濟成長，大成在越南亦持續從飼料擴大建置農畜規模，朝向一條龍發展。