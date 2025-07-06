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皇翔6月營收年增9% 今年推案410億
皇翔（2545）昨（5）日公布6月營收12.4億元，年增9%，今年前六月累計營收51億元，年減10.6%。
皇翔日前指出，總銷27億元的新北土城「皇翔泱美」預計第4季完工交屋。
至於北車商辦「台汽北站」案，若未來全數出租，每年可貢獻約6億~7億元租金。
推案方面，今年預計推出三大案，包括台北市中正區「皇翔柏悅」、「皇翔柏金」以及永和區「大陳單元3」公辦都更案，合計推案量達410億元。
皇翔近年來積極參與公辦都更、捷運聯開案等，皇翔表示，儘管房市受到銀行限貸、央行打炒房等因素影響，但是精華地段個案表現不錯，公司未來購地策略、推案計畫都不會改變，今年推案會照著時程走，也會積極參與公部門公辦都更案以及購置土地。
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