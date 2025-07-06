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藥華藥6月營收攀次高 強攻拉美市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

藥華藥（6446）受惠罕見血癌新藥Ropeg穩定成長，昨（5）日公告6月營收11.9億元，年增41%，歷史次高，第2季營收突破36億元，較首季成長10.6%，年增56.1%，連九季刷寫歷史新高。上半年累計營收達68.5億元，年增73.2%。

全球市場布局方面，藥華藥表示，Ropeg已獲巴西藥品市場監管局（CMED）核准定價，500 mcg/mL核准價格為4,000美元，預計第3季開始向巴西市場供貨，深化拉丁美洲市場布局。

新適應症推進亦持續加速，Ropeg用於治療原發性血小板過多症（ET）藥證申請正積極展開，目前已向中國大陸國家藥監局（NMPA）提出上市許可證申請，預計今年也送件申請台灣、美國、日本等多國ET藥證，並已同步展開行銷前準備，未來將成為推動營運加速成長的第二引擎。

布局 營收 藥華藥

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