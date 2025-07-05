藥華藥營收／血癌新藥強勁 6月12億元、月年雙增

藥華藥（6446）5日公告6月營收12.0億元，年增41.09%。第2季營收突破36億元，季增10.6%，年增56.19%，連續九季刷新歷史新高。上半年累計營收達68.6億元，較去年同期成長73.23%，反映Ropeg在全球市場需求強勁，營運展現穩健成長趨勢。

藥華藥表示，6月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101），即便新台幣近期強勢升值，仍繳出月、年雙增的成績，歸功於美國市場銷售穩定成長，帶動營收持續攀升。

全球市場布局方面，公司近期取得進展。Ropeg已獲巴西藥品市場監管局（CMED）核准定價，500 mcg/mL之核准價格為4,000美元，預計第3季開始向巴西市場供貨，深化拉丁美洲市場布局。

新適應症推進亦持續加速，Ropeg用於治療原發性血小板過多症（ET）的藥證申請正積極展開，目前已向中國國家藥監局（NMPA）提出上市許可證申請，預計今年也送件申請臺灣、美國、日本等多國ET藥證，並已同步展開行銷前準備，未來將成為推動營運加速成長的第二引擎。

此外，藥華藥已正式向美國國家綜合癌症資訊網（National Comprehensive Cancer Network, NCCN）提出申請，爭取將Ropeg納入NCCN治療指南中針對ET患者的推薦治療選項，預期將加速Ropeg於ET治療領域的保險涵蓋進程，包括優先納入給付，讓更多患者得以及早受惠。

藥華藥指出，本次針對新適應症ET的申請，係根據Ropeg用於治療ET的全球第三期臨床試驗「SURPASS ET」中展現的突破性成果。該研究成果於2025年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會中進行口頭報告，榮獲「Best of ASCO」年度精選論文肯定，並入選歐洲血液學協會（EHA）年會六大頂尖摘要之一，於最高榮譽的主會場（Plenary Session）發表。兩大國際年會的高度肯定，使SURPASS ET試驗受到全球學術界與骨髓增生性腫瘤（MPN）醫療社群的廣泛關注與積極迴響。