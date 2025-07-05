新天地6月合併營收年減25% 要創新品牌

新天地餐飲集團（8940）昨（4）日公布6月合併營收0.96億元、年減25.1%；第2季合併營收3.04億元、年減1.6%；累計上半年合併營收9.04億元、年減3.4%。第2季為餐飲業傳統淡季，今年又碰上美國對等關稅、匯率狂升衝擊，影響市場消費意願。

而因應少子化的市場趨勢，新天地近幾年集團展店重心擺在拓展餐飲連鎖品牌，預計今年底再創立一個新品牌，初步鎖定台菜或燒肉市場，全力拓展精緻餐飲陣容。

新天地指出，目前舉辦婚禮的趨勢有所改變，新人喜好戶外宴客、少桌數及菜色精緻客製化，新天地主要收入來源為宴會桌菜，以差異化的品牌因應，細分多樣化的婚宴市場，滿足新人對婚禮不同的偏好與需求。