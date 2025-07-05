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王品 5月EPS 1.81元
王品（2727）因遭證交所列入注意股，昨（4）日公告5月自結數，單月營收20.51億元，年增7.75%，稅前淨利1.87億元，稅後淨利1.49億元，年減7.88%，每股純益1.81元。王品表示，5月獲利相較2024年同期略有減損，最主要的原因是台幣升值造成匯兌損失。
王品遭證交所列入注意股，主因在7月2日當日的借券賣出成交量，占最近六個營業日總成交量比率達18.62%，且當日借券賣出成交量為近60個營業日平均水準的7.56倍，符合注意股列示標準。
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