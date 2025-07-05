榮成6月合併營收年減19% 每股稅前虧0.17元

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

榮成（1909）昨（4）日公告6月合併營收32.68億元，年減19.39%，第2季營收112.3億元，年減10.9%，累計上半年合併營收214.64億元，年減8.25%。公司並自結6月營業虧損6,935萬元、稅前虧損2.18億元、每股稅前虧損0.17元；累計上半年營業虧損1.38億元、稅前虧損5.94億元、每股稅前虧損0.45元。

榮成6月受惠大陸工紙利差擴大，單月本業營業虧損較5月縮小，但業外因台幣大幅升值影響，認列第2季海外投資匯兌評價損失，稅前續虧。至於6月營收衰退，主要則受大陸6月包裝紙箱需求在618電商促銷活動結束後轉淡，工紙價格小幅下行，大廠量縮保價，庫存微幅增加二至三天，仍處於歷史低位，美國關稅政策不確定性對大陸出口產生影響，進口紙到港量持續減少，加上近日大陸擴大實施消費品以舊換新補貼政策，將有助於後市工紙穩價。

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