鮮活6月合併營收年減8% 在陸銷售失色

鮮活果汁-KY（1256）昨（4）日公告6月合併營收3.78億元，年減8.73％，累計前六月合併營收17.95億元，年減率13.16％。

鮮活表示，6月適逢中國大陸華東、西南及華南多地進入梅雨及雨季，連日降雨影響終端消費熱度，加上受人民幣兌換新台幣的匯率波動影響，使6月合併營收為3.78億元，年減8.73％，若以功能性貨幣（人民幣）計算，6月合併營收為人民幣0.92億元，較去年同期僅略減1.59％。

展望下半年，隨著大陸政策面釋出正面訊號，包括消費補貼等措施，期望進一步拉動消費需求上升，進而帶動新茶飲行業市場活絡。鮮活憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計15.5萬噸年產能優勢，透過持續研發及推廣新品與優化產品升級，穩健推進營運成長動能。