望隼6月合併營收年增37% 創同期新高

望隼（4771）昨（4）日公告6月合併營收為3.01億元，月成長5.13%，較去年同期成長37.78%，創同期新高、單月歷史次高，僅次於去年10月營收表現，主要受惠618檔期拉貨力道。並帶動第2季營收來到8.72億元，季增7.63%、年增19.6%，創下單季營收歷史新高。累計上半年合併營收16.83億元，較去年同期成長12.36%。

望隼表示，第2季營收衝高主要反映來自中國大陸618檔期客戶訂單的持續回流。展望下半年在新產品及新客戶的導入，整體隱形眼鏡的需求仍然暢旺，加上對今年雙11檔期仍抱樂觀態度，看好第3季營收可望持續攀升，整體營運將有機會持續成長。