華固、愛山林6月營收翻倍

指標建商華固（2548）、愛山林昨（4）日公告6月營收，在建案完工交屋下，皆繳出年增翻倍的好成績。華固6月營收20.09億元，年增183.14%；累計今年前六月營收20.28億元，年增16.35%。愛山林6月營收18.62億元，年增172.36%；累計今年前六月營收67.02億元，年增35.42%。

華固指出，今年有住宅兩案、商辦兩案，合計共四案可完工交屋，其中住宅案「華固大安學府」，總銷約34億元，第2季底開始交屋，推升6月營收，另外，總銷38億元「華固得月」預計第3季交屋。

商辦案方面，華固指出，今年總銷132億元「華固中央置地」、總銷79億元「華固時代置地」將在第3季、第4季陸續完工，今年目標兩案合計要售出五至六成以上。

推案方面，華固指出，今年將推出三大案，包括總銷312億元北士科商辦大案「華固創匯園區」、總銷52億元「文林北路3案」及總銷57億元台中「崇德十路案」，合計推案量421億元。

2026年預計推出總銷518億元的大案「正大新店案」、總銷57億元台中「豐樂路2案」、總銷54億元「華固譽誠案」。其他儲備個案上，華固指出，目前手上還有「敦化都更案」，該案位在北市忠孝敦化路口，基地面積約657坪、總銷58億元，預計最快今、明年就可整合完畢。

愛山林近年積極布局自建案，並從代銷業轉型成建設公司，愛山林表示，目前在手代銷案量逾2,000億元，其中下半年可售代銷案量達1,469億元，案量相當充沛，不過未來將逐漸減少承接代銷案量，僅會考量擁有價格優勢的建案。

愛山林表示，今年預計可交屋入帳金額約43億元，2026年預計完工量達251億元，2027年完工量247億元，2028年約211億元，2029年約205億元，2030年後完工量更達2,123億元以上，未來動能無虞。