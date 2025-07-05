大成斥資20億 強攻寵物食品

看好600億元的寵物相關商機，食品大廠包括統一（1216）、大成（1210）、福壽都推搶進寵物食品市場，以期打造另一成長新動能。

大成昨（4）日宣布斥資20億元寵物營養再升級，分別投資全能營養生技工廠、萬能生醫GMP動物疫苗廠以及毛能寵物（gomo）結合鮮食肉與飼料製程的寵糧工廠。

其中，全能營養生技工廠預計將於明年第1季率先投產，而大成董事長韓家宇表示，台灣寵物食品與用品市場2024年規模已突破650億元，年成長率逾10%，其中高階機能型產品需求成長最為顯著。

統一企業長期深耕寵物食品市場，今年引進全新的MAS動力霧化噴覆技術，並運用在經典寵食品牌「寶多福」，相較原製程產品可保留更多活性益生菌與營養素，再加上外覆的食品級牛油與水解蛋白，可提升乾糧香氣與嗜口性。此外，寶多福推出健康機能系列表現亮眼，去年銷量成長161%。

福壽旗下寵食品牌包括博士巧思、艾思柏、自然禮讚、MIX什錦等，今年寵物食品營運重點將放在大幅增加經銷商通路，像是進入藥局販售，預估寵物食品營收至少可成長10%。