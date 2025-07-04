王品遭列注意股！公告自結5月EPS 1.81元 獲利受台幣升值影響

王品（2727）因遭證交所列入注意股，4日公告5月自結數，單月營收20.51億元，年增7.75%，稅前淨利1.87億元，稅後淨利1.49億元，年減7.88%，每股盈餘1.81元。王品表示，5月獲利相較2024年同期略有減損，最主要的原因是台幣升值造成匯兌損失。

王品遭證交所列入注意股，主因在7月2日當日的借券賣出成交量，占最近六個營業日總成交量比率達18.62%，且當日借券賣出成交量為近60個營業日平均水準的7.56倍，符合注意股列示標準。

王品表示，今年的營收比去年增加，營業淨利率也比去年上升，5月單月獲利純粹受到台幣升值影響，從5月1日起，台幣兌美元升值，造成預付貨款及美金存款的匯損。

不過，王品也強調，強勢台幣是所有產業都會面臨的警訊，而王品是內需型產業，台幣升值將有助於進口食材的成本下降，對王品集團的獲利有幫助。