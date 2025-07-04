華固營收／6月20.09億元、年增183% 今年四案可完工交屋

華固（2548）4日公告，6月營收20.09億元，年增183.14%；累計今年前六月營收20.28億元，年增16.35%。

華固指出，今年有住宅兩案、商辦兩案，合計共四案可完工交屋，其中住宅案「華固大安學府」，總銷約34億元，第2季底開始交屋，推升6月營收，另外，總銷38億元「華固得月」預計第3季交屋。

商辦案方面，華固指出，今年總銷132億元「華固中央置地」、總銷79億元「華固時代置地」將在第3季、第4季陸續完工，今年目標兩案合計要售出五至六成以上。

推案方面，華固指出，今年約6、7月將推出三大案，包括總銷312億元北士科商辦大案「華固創匯園區」、總銷52億元「文林北路3案」及總銷57億元台中「崇德十路案」，合計推案量421億元。

2026年預計推出總銷518億元的大案「正大新店案」、總銷57億元台中「豐樂路2案」、總銷54億元「華固譽誠案」。其他儲備個案上，華固指出，目前手上還有「敦化都更案」，該案位在北市忠孝敦化路口，基地面積約657坪、總銷58億元，預計最快今、明年就可整合完畢。