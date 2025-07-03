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中砂營收／6月7.15億元 單月、第2季雙創新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）公布其6月營收，不但繳出單月歷史新高成績，連帶使得第2季營收表現也攀峰。

中砂6月合併營收為7.15億元，月增1.6％、年增24.6％，第2季合併營收為21.18億元，季增19.5％、年增22.3％。

中砂有傳統砂輪與鑽石碟、再生晶圓等三大業務，其中鑽石碟業務受惠於台系客戶先進製程相關訂單拉貨力道持續強勁，為因應客戶需求，該公司單月最大產能已增至每月5萬顆鑽石碟。

至於業績占比最高的再生晶圓業務，中砂正投入擴產，12吋月產能預計將於下半年從30萬片增至33萬片。

在傳統砂輪業務方面，中砂併購的日本MKS與泰國MGT砂輪子公司從4月開始帶入營收貢獻，是推升該公司近期業績表現的助力之一，雖然製造業客戶需求尚未明顯回溫，不過其ABF載板客戶用量續增。

中砂 晶圓 營收

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