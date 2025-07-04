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泓德能源小金雞啟動 IPO

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

泓德能源（6873）昨（3）日舉辦旗下綠電交易子公司星星電力戰略布局記者會，董事長謝源一指出，星星電力近年來營運規模與日俱增，將揮軍海外市場，同時啟動IPO計畫，預計明年登錄興櫃，2027年於上市掛牌，壯大集團市場版圖。

星星電力去年度營收逾10億元，每股純益約5至6元。星星電力董事長暨泓德能源總經理周仕昌指出，星星電力在手的綠電合約容量愈來愈多，估今年業績成長至少200%，明年在海外收入進帳後，成長幅度更大。

星星電力未來業務範圍將不僅是國內，涵蓋日本、澳洲與菲律賓，隨著自持資產與外購綠電來源擴大，預計至2027年綠電合約容量將上看1.5GW。

星星電力也將營運模式轉型為Power Bank，首創融合發電商、售電商、批發商（能源聚合）與電力交易代操服務四大角色，以一站式服務為既有綠電客戶創造更高附加價值。

星星電力公開技術核心Star Trade電力交易平台。該平台導入AI交易預測與資產調度決策模型，能即時反應市場變化，整合儲能、發電、負載與需量反應資源，實現全天候零碳用電匹配。

據悉，導入Star Trade平台後，電力交易代操服務將成為主力業務之一，至2027年電力交易容量預估可達969MW。

平台 綠電 董事長

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