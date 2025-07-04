陽明買新櫃 強化競爭力

陽明 （2609）因應新船即將交船及業務需求，積極擴大資本支出買進新貨櫃強化競爭力，自2024年7月9日到昨（3）日截止，已向中國國際海運集裝箱及廣東富華機械裝備買進4萬個貨櫃。

陽明不只是推動造櫃，也積極加碼擴建新船，在合理利潤的基礎下，進行造船汰舊換新；陽明訂造五艘LNG動力雙燃料船，預計最快2026年開始交船。陽明2024年12月20日董事會通過可以採購最多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船為範疇，陽明今年3月28日宣布第一階段買船計畫，買進三艘8,000 TEU級建造中全貨櫃船。

未來還有十艘購船計畫正在推動，預計可能會有七艘是1.5萬TEU，另外三艘是8,000 TEU。陽明目前總船隊數約100艘，以載重TEU數量看，自有船舶跟租的船舶比重為6：4，以長期來看，打造自有船舶的成本比租用船舶划算。

考量到陽明在歐洲市場的競爭力，全球航商都用2萬TEU在航行歐洲線以降低單位成本，陽明希望打造跟其他夥伴一樣有競爭力的船舶營運，全面提升聯盟全球競爭力；陽明計畫與董事會溝通2萬TEU以上的大型船舶需求及看法，尋求董事會支持。

陽明營運布局持續擴大，今年第1季各市場比重，北美占35%、歐洲40%、亞洲近洋10%、其他亞洲15%。陽明今年還有新船加入，且4月董事會已通過新造櫃，第3季開始交櫃。