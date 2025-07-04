世紀鋼（9958）子公司世紀風電昨（3）日再獲3-1期離岸風電水下基礎訂單，與風睿能源簽署「35座水下基礎供應協議」，挹注整體營運表現可期。

世紀風電此次與風睿能源簽訂水下基礎供應協議，將提供離岸風電第三階段區塊開發計畫第一期（3-1期）案場所需之水下基礎。依據合約內容，世紀風電將為風睿能源得標的3-1期海盛風場（總裝置容量495MW）共供應35座套管式水下基礎。世紀風電不願透露合約金額。

世紀鋼董事長賴文祥表示，此筆訂單對於國內離岸風電發展來說具有重大的里程碑意義。本次供應協議範疇是繼2024年6月簽署渢妙風場水下基礎合約後，世紀風電再度取得的重大離岸風電水下基礎訂單，且除需國產化部分的範疇，也包含非國產化部分的範疇。

他強調，儘管近期國產化政策歷經多次調整，然而此次世紀風電與風睿能源合作，雙方以具體承諾展現對政府支持產業關聯政策的回應，再次以國內離岸風電供應鏈的領頭羊之姿，替國內產業界注入一劑強心針。

賴文祥說，世紀風電憑藉工程實績與持續投資，展現長期深耕水下基礎領域的決心，進而取得風睿能源的信任與支持。世紀風電將偕同國內供應鏈努力，落實國產化政策的核心理念。

國內供應鏈的成長，已是國產化政策成果的具體展現，他說，將以階段性的成果為基礎，強化自身實力，攜手國家隊進軍國際市場。

法人指出，世紀鋼藉由國內本土化政策取得先機參與離岸風電產業，未來主要資源將注入此區塊；其離岸案風水下基礎工程占比將逐年成長到90%以上。

世紀鋼旗下相關企業也針對風電產業鏈需求進行產品別的調整，原有的PP製程均轉由世紀樺欣進行全系列生產，未來世紀風電專注於Jacket組裝，世紀鋼鐵配合供應Jacket零組件。

海外布局方面，除緬甸廠外，亦計畫投資印尼廠，以降低成本、擴充產能。