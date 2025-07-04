統一超外送支付 較勁全聯

兩大通路龍頭旗下電支搶進外送平台，超市龍頭全聯旗下全支付近日攜手foodpanda打造跨界聯盟，統一超（2912）旗下外送平台foodomo昨（3）日宣布，全面開放支援icash Pay支付功能，強化數位經濟，兩強競爭意味濃厚。

統一超表示， foodomo作為集團數位轉型的重要平台之一，合作商家已突破2萬間，涵蓋統一集團旗下如7-ELEVEN、康是美、星巴克等品牌以及眾多知名外部品牌。

foodomo目前商品交易總額（GMV）成長15倍、訂單量年增九倍，已轉型為具備金流、物流與數據整合能力的「全生活服務平台」；icash Pay會員數則超過150萬人，此次完整上線 foodomo後，統一超表示，不僅標誌著金流整合再升級，也深化OPENPOINT點數的跨平台串聯以及點數生態流通能力。