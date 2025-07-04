中華化攻電子硫酸 報捷

中華化（1727）昨（3）日宣布，為提供國內半導體高階製程專用之電子級硫酸產線，公司斥資10億元打造的第五條產線已設置完成，正啟動測試並和各大廠的認證作業，最快年底前投產、明年首季放量。

中華化表示，公司截至目前共有五條電子級硫酸產線，其中第一、二條產線為初階產品線，生產出來的電子級硫酸再供應給第三、四、五電子級硫酸產線的需求，最近剛建置完成的第五條產線為最高等級產線，年產能3萬噸，預計今年第4季前可先供應國內其他半導體廠需求，到了明年第1、2季再供給半導體龍頭廠需求。

中華化表示，此次投資是中華化有史以來投入最大的投資設備，目標是快速取得半導體龍頭公司第二大電子級硫酸供應商資格，從7月開始，中華化為強化產線製成能力及品質能力，投入巨資安排了另外兩條電子級硫酸產線全面排查、並升級管線配置，將為未來大量生產作好準備。

近兩年來，中華化應國內各半導體大廠要求，積極推動轉型，現已站穩半導體供應鏈位置，回顧一路成長從傳統化學製造業提升為化學製造服務業，半導體、高階塑料、循環經濟供應鏈體系無不參與，近年來甚至進入國防供應鏈中。

中華化目前各項產品的營收比重中，特用化學品占比約32％、電子化學品約22％、基礎化學品約46%。由於電子級硫酸在半導體產業中屬清洗類化學品，隨著先進製程的精密程度增加，半導體業者清洗的程序也會增加、用量相當龐大，未來將促使加大電子化學品、及特用化學的營收規模並將大幅改善獲利能力，並可望倍增營運成長動能大打下基礎。

中華化表示，公司過去透過中間盤商及經銷商服務客戶，產品銷售模式使公司難以即時掌握市場動態與情報。自總經理干凱恩接班以來，大力推展營運策略以客戶應用為核心，持續優化產品規格。