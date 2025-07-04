海悅6月合併營收年減30% 第3季營運不淡
海悅國際（2348）昨（3）日公告6月合併營收達4.31億元，年減30.8%；累計第2季與上半年營收分別為16.02億元與32.5億元，各年減3.4%、17.4%；海悅表示，第3季在「南悅豐映」啟動完工交屋，單季營運不看淡。
海悅股東會已通過2024年度盈餘分配案，經董事會決議普通股每股配發現金股利9元、除息交易日為7月15日，現金股利發放日為8月11日，以海悅3日收盤參考價105.50元計算，若後續順利填息，現金殖利率達8.53%。
海悅6月合併營收4.31億元，月增13.97%，主要挹注來自新北市中和區「大同新紀元」、新莊區「皇鼎心莊」、新莊區「邦瓏雍玥」，以及台中市「勤美之真」等新建案的開案價格符合消費市場預期，使銷售業績熱絡。
海悅指出，今年上半年海悅受惠「擎天森林」建案如期完成交屋，推升上半年營運。
海悅指出，下半年海悅子公司在台中北屯、已完銷的「南悅豐映」建案，將於7月初取得使照後、完工交屋挹注營運，後續還有新北市「A3光點」案也將依完工交屋時程陸續貢獻營收，下半年營運動能可期。
海悅下半年將推出「寶亞中和路」都更案，該案基地位於中和南工段，面積約750坪，目前已申請建照變更及都審作業，將於第3季底公開銷售；海悅指出，中和區擁有人口紅利，且都市更新換屋需求、詢問度踴躍，在房市自住剛需買盤支撐下，只要新建案價格符合消費者預期，建案成交量可望有不錯表現。
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