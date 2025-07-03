槓桿比與獲利能力弱 台塑四寶評等遭調降至twAA-展望「負向」

台塑集團正面臨逆風，中華信評指出，基於需求成長乏力導致業界產能長期過剩，台塑集團大宗化學品業務的獲利能力將難以顯著提升。中華信評已將台塑企業四大公司的長期發行體信用評等從「twAA」調降至「twAA-」。展望「負向」。同時也調降各式公司債的債務發行信用評等。

中華信評對台塑集團進行評估並授予擬制性集團信用結構（group credit profile；GCP）。持續依據台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）稽核後合併報表的擬制性合併財務數據來產生四大公司的擬制性GCP，以衡量四大公司的信用品質。

「負向」的評等展望係反映：長期產能過剩的狀況持續至中華信評預測期間之後，並導致該集團獲利能力持續偏弱的可能性偏高。未來12至24個月台塑集團的借款對EBITDA比可能將因此難以大幅改善至接近3倍的水準。

中華信評指出，此次的評等調降行動反映未來一至二年台塑集團四大公司已轉弱的槓桿比與獲利能力，以及不明朗的復甦前景。四大公司的財務槓桿比恐因獲利能力持續面臨壓力，使其調整後借款激增而維持在較高的水準。

中華信評預測，2025年與2026年四大公司的EBITDA可能會從2024年的608億元分別略為增至約870億元與950億元，四大公司的可支配現金流量將因此在同一期間恢復至正數，並略為降低其借款水準。此外，過去三年台塑集團的借款水準因現金流量產生能力較弱而仍維持在較高的水準，且中華信評認為，未來一年該集團的借款槓桿比仍將維持在較高的水準。在2025年至2026年可用於降低借款的可支配現金流量恐受限。

由於全球經濟動盪且台塑集團產品差異化策略的效益尚未明朗，中華信評的基本預測仍面臨顯著的下行風險。長期過剩的產能恐持續擠壓四大公司的獲利能力。未來兩年可能有多項因素限制大宗化學品的成長，包括貿易不確定性導致的市場需求保守態度，以及中國大陸疲軟的經濟前景。地緣政治持續緊張的局勢亦可能抑制消費者支出，並加劇未來幾季需求放緩的情形。此外，不穩定的油價可能會為四大公司的產品價差帶來顯著波動，而其產品差異化的策略仍有待市場考驗。