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海悅營收／6月4.3億元月增3.9% 第3季 「南悅豐映」交屋

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅國際（2348）3日公告6月合併營收達4.31億元，月成長13.97％、年減30.8%；第2季與上半年合併營收分別為16.02億元與32.5億元。

海悅6月合併營收4.31億元，月增13.97％，主要挹注來自新北市中和區「大同新紀元」、新莊區「皇鼎心莊」、新莊區「邦瓏雍玥」，以及台中市「勤美之真」等新建案的開案價格符合消費市場預期，使銷售業績熱絡。

海悅股東會已通過2024年度盈餘分配案，經董事會決議普通股每股配發現金股利9元、除息交易日為7月15日，現金股利發放日為8月11日，以海悅3日收盤參考價105.5元計算，若後續順利填息，現金殖利率達8.53％。

今年上半年海悅受惠「擎天森林」建案如期完成交屋，推升上半年合併營收32.5億元，且下半年海悅子公司推出臺中市北屯區「南悅豐映」建案，將於7月初取得使用執照，並進行完工交屋作業。

「南悅豐映」坐擁萬坪水湳生態公園，總戶數為104戶，規劃38～43坪的三房格局，且已全數完銷；海悅表示，之後新北市「A3光點」案也將依完工交屋時程陸續貢獻營收，下半年營運動能可期。

海悅指出，在央行明確表態基於不動產貸款集中度仍高，對信用管制政策將持續維持調控的態度下，加上建商推出明顯靠攏買方市場期待之新推案價格，買賣雙方的價格共識甜蜜點逐漸成形。

海悅認為，房市「新平衡價格」已然萌現，且在剛需買氣需求仍在的基礎下，可望驅動買盤陸續進場，下半年起，將陸續出現符合買方預期價格的新建案搶市，海悅將持續觀察市況表現。

海悅 營收

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