jpp-KY營收／6月3億元、月增4.3% 訂單暢旺再創新高

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）3日公告6月營收3億元，月增4.3%、年增94.2%，成長主因來自航太訂單暢旺，帶動單月營收連續二個月創歷史新高，業績表現亮眼。

jpp-KY累計今年上半年營收16.56億元，年增55.1%；其中，第2季營收8.43億元，季增3.8%、年增80.1%。jpp表示，在航太訂單與AI伺服器雙引擎挹注下，公司6月營收首度飛越3億元大關，業績表現優於預期。

針對業務概況，jpp表示，目前AI伺服器客戶持續強勁拉貨，通用型伺服器機櫃、機殼、電源機構件、水冷模組與CDU零組件等核心產品訂單穩健增溫，加上客戶配合生成式AI與資料中心布建時程，需求動能延續至第3季，推升整體產能維持高檔。

至於航太方面，jpp已於6月中旬參與「2025年法國巴黎航太展」，展出一系列高階航太機構件與維修改裝解決方案，並成功取得Airbus A350系列新料號開發訂單。

jpp強調，公司預計在未來1至2年完成相關認證流程後，將可陸續進入量產階段，為公司航太業務挹注穩定且具成長性的營收來源，也顯示公司多年深耕航空結構件製造的實力受到國際一線客戶肯定。

產能方面規劃，jpp因應訂單持續攀升，位於泰國的第2座自動化噴烤漆廠預計將於明年第1季投產，三層樓新廠房亦將於第3季完成建置並陸續導入新產線設備，同時搭配已購入的6,200坪土地整體廠區重整規劃，將進一步擴大生產規模並強化接單彈性。

展望下半年，jpp信心滿滿指出，公司將持續推動AI伺服器與航太雙主軸策略，拓展高毛利應用市場與國際客戶合作深度，穩健朝向全年營收與獲利再創高峰的目標邁進。