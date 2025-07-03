多頭資金轉戰傳產股 來億與志強爆量上攻

新台幣兌美元匯率經過第2季的強勢升值後，甫邁入第3季還持續走強，3日持續攀高，吸引買盤轉進「傳產績優股」族群，激勵包括來億-KY（6890）、志強-KY（6768）等紛紛爆量上攻，成為市場投資人熱議焦點。

由於第2季新台幣兌美元匯率已強升約10%，進入第3季後，台匯更已見到28字頭。市場法人指出，央行的匯率政策，今年守29元，明年則將見到28元，如今才剛進入下半年就已見到28字頭，使得多頭買盤紛紛轉向傳產績優族群。

法人指出，台匯強勢升值，不利以外銷導向為主的電子產業，反而有利內需相關族群，包括食品、塑化、紡織、鋼鐵、營建資產、航空、觀光等。預期未來在台匯持續升值的趨勢不變下，相關績優傳統股將成市場輪動交投的主旋律。

其中來億-KY由於受惠最大客戶Originals及籃球鞋銷售強勁，在產品組合改善及稼動率滿載下，法人預估該公司毛利率不斷提升，且第3季營運淡季不淡，加上明年將積極擴產，預估成長可望翻倍，外資如小摩、滙豐等紛紛按讚。

足球鞋製造龍頭志強-KY，在經歷首季的淡季不淡、第2季營運爆單的榮景後，目前訂單能見度已見到第4季。法人指出，由於明年世足賽將在美、加、墨舉行，這個體育界的盛事將嘉惠志強-KY營運，使基本面表現更為可期。