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海悅6月營收年減30% 預期下半年建案成挹注動能

中央社／ 台北3日電

受到房市交易下降影響，代銷業者海悅今天公告6月營收為新台幣4.31億元，較去年同期衰退30.83%；展望未來，海悅表示，下半年子公司將推出台中市北屯區建案，將於7月初取得使用執照，接續新北建案將完工交屋，陸續貢獻營收，此外若建商讓利策略續行，有望挹注代銷市場動能。

海悅今天發出新聞稿，6月營收為4.31億元，年減30.83%，不過較5月成長13.97%，主要是新北市中和區、新莊區及台中市等地新建案開價符合市場預期，銷售表現良好；今年上半年營收為32.5億元，年減17.45%。

海悅表示，央行近期表示基於不動產貸款集中度仍高，對信用管制政策將持續維持調控，近日推案龍頭寶佳機構旗下產品，傳全面降價15至20%，且六都近期都有建商釋出新建案個案讓利情形。

海悅指出，近期建商推案價格向買方靠攏，市場價格共識逐步浮現，在剛性需求支撐下，若讓利策略持續，預期可促進買氣回升，帶動代銷市場交易動能。

建案 海悅 營收

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