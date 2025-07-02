鑽石投資8月11日辦生技論壇

鑽石投資（6901）昨（2）日宣布，在當前全球政經局勢動盪下，台灣生技產業面臨內外在環境的快速變化，鑽石投資與臺灣證券交易所和證券櫃檯買賣中心聯手，訂於8月11日以「動盪時局下生技產業的機會與挑戰」為主題，舉辦「2025亞太生技投資論壇」。透過亞太區生技重量級對話平台，鏈結前沿科技與戰略資源，為台灣生技產業未來發展開創新局。

鑽石投資總經理吳友梅表示，本屆論壇聚焦於：一，運用資本加速生技創新、推升市場價值；二，全球政經動盪下，生技投資策略等兩大核心議題，特別邀請哈佛教授George Church，乃國際頂尖的合成生物學專家，將分享AI與合成生物學的前瞻應用。

她指出，本屆論壇同時邀集國際知名生技投資機構參與，包括日本DCI Partners、歐洲Syncona Investment、美國JPM、Citi Bank、Jefferies、Kendal Capital Partners及臺灣生技投資基金等，聚焦以資本驅動研發創新、推動產業價值提升及促進國際化布局，展開深度跨國對話。同時，有多家極具成長潛力的生技新創公司，也將在論壇發表最新營運進展與研發成果，向投資人呈現創新動能與商業潛力。

「2025亞太生技投資論壇」為亞太區最具指標性的生技產業與資本對話平台之一，預期將有數百位產官學研人士參加，論壇將於台北W飯店舉辦。