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中華車衝商用車銷量

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
中華車總經理曾鑫城宣布上調J SPACE年度銷售目標。記者邱馨儀／攝影
中華車總經理曾鑫城宣布上調J SPACE年度銷售目標。記者邱馨儀／攝影

中華車（2204）商用車J SPACE銷售表現強勁，中華車總經理曾鑫城昨（2）日指出，J SPACE為中華車自主研發，為強化競爭力，中華車並持續強化、改款拉長蜜月期。中華車對J SPACE上修該車款全年度的銷售目標，由原來的1.7萬輛調高到1.9萬輛。

中華車昨（2）日舉行「J SPACE特仕車暨經典車系同樂會」，曾鑫城指出，近期車市買氣已出現復甦，中華車此時更積極搶攻商用車市場。中華車在商用車領域中，從百利、威利、菱利到現今的J SPACE，都是中華車自主研發，每款車型在不同時代發揮重要影響力；從過去講求耐用、實用的生財工具，到如今講究安全、舒適、跨界應用的設計理念，中華車始終致力於成為車主最值得信賴的移動夥伴，要滿足消費者的需求，每年會因應市場需求，導入消費者需求及喜歡的配備。

中華車的商用車主的結構也在改變，很多乘用車主換成商用車，所以要設計更符合消費者喜歡的產品，新款就導入中門電動窗，更適合乘用車客戶的配備，仔細發覺客戶需求，每年進行配備內裝的調整，提供更多更人化套件。

中華車 消費 車市

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