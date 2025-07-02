八貫6月營收年增0.1% 搶歐美商機
八貫（1342）昨（2）日公告6月營收為2.19億元，月減10.6%、年增率僅0.18%，相對持平；對於本月營收較上月衰退，該公司表示，主要受新台幣升值影響；累計今年上半年營收達14.86億元，年增18.19%。
八貫企業6月業績表現中，醫療產品線較去年同期成長77％，為今年目前成長動能最強勁的產品線，其次依序為軍工與戶外產品，年增率分別為26％與13％。
八貫企業表示，因近期匯率波動影響營收表現，惟出貨動能將視關稅結果而定，八貫將積極爭取訂單，使業績持續增長。
展望下半年，八貫企業將積極配合客戶出貨排程規劃，並持續深耕歐美市場拓展，後續將審慎觀察美國關稅政策，持續配合客戶進行新產品研發，於下半年出貨力度維持強勁動能，全年合併營收目標成長可期。
八貫企業是熱塑性聚氨酯廠，該公司今年股東會進行董事改選，其中新任董事穆利洛為知名電子代工大廠偉創力健康解決方案事業部全球副總裁，希望借重其專業，為開發歐美市場帶來新動能。
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