晶碩6月營收年增6.1% 拚逐季升溫

晶碩（6491）昨（2）日公告6月營收5.4億元，年增率6.1%；第2季營收16.2億元，年減0.67%，與去年同期表現相當，累計上半年營收32.2億元，年減4.2%。

晶碩表示，6月營收動能主要來自自有品牌外銷表現，以及歐洲代工訂單成長，即便持續受到匯率干擾，但下半年旺季動能仍在，可望逐季升溫，即便上半年營收較去年同期衰退，全年仍有機會拚成長。

晶碩今年以來受中國市場需求疲弱影響，整體業績成長壓力浮現。儘管中國政府陸續針對民生產業推出激勵措施，但實際效果有限，618購物檔期的銷售表現依然不振。此外，中國市場品牌更替速度快，且競爭格局激烈，晶碩選擇不參與低價競爭策略，導致部分訂單流失。相較之下，今年成長動能主要來自日本與歐洲市場，尤其矽水膠產品在歐洲表現亮眼，是今年營收能否成長的關鍵。

晶碩積極拓展海外市場布局，矽水膠系列產品陸續取得進展。其中，日本市場方面，矽水膠日拋透片去年取得證照後，今年第2季起逐步放量出貨，矽水膠彩片日拋也已取得認證，並於今年下半年開始出貨。法人預估，在矽水膠新品帶動下，晶碩2025年在日本市場營收將有雙位數成長。

歐洲市場方面，晶碩矽水膠日拋透片已於2023年第4季上市，目前以通路商自有品牌為主要客戶，經過推廣逐步放量。未來產品線也將擴展，包含矽水膠新品中的散光與多焦日拋，預計下半年取得認證，法人看好晶碩在歐洲市場的中長期成長潛力。