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京城銀自結6月稅後純益4.46億元、EPS 0.4元 上半年 EPS 1.42元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

京城銀（2809）2日公告6月自結稅後純益4.46億元， 每股純益（EPS）0.4元；累計前6月稅後純益15.73億元，每股純益1.42元；每股淨值51.67元。

京城銀公告6月自結稅前盈餘9.7億元，每股稅前盈餘0.87元；累計前6月稅前盈餘24.67億元，每股稅前盈餘2.22元。

在貨幣政策方面，美國聯準會上月決議維持利率不變，京城銀表示，雖然美國整體經濟表現穩健，但關稅政策的不確定性使得聯準會在做出下一步決策前，需要仰賴更多關於經濟走勢的實際數據與信號支持。

資產品質方面，京城銀維持一貫的穩健水準，截至2025年6月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為7,735.67%，全體放款覆蓋率為1.33%。

京城銀指出，為守護客戶財產安全並強化阻詐力道，已搶先在5月1日正式啟用專屬簡訊短碼「68054」，帳務類型通知統一透過固定碼號發送，不僅有助於民眾辨識訊息真偽，更可降低誤信假訊息的風險，避免不肖人士假冒銀行名義發送訊息。

面對近年詐騙手法持續翻新，京城銀除升級技術防線、強化AI異常交易預警與攔阻機制外，也積極擴大防詐教育力道。6月起推出【多鄰咕 京城防詐學校】Facebook粉絲團活動，結合互動貼文、知識問答與好友標記，讓防詐觀念以輕鬆有趣的方式走入日常，培養社群識詐意識。

京城銀 美國聯準會

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