聚陽營收／6月28.3億元、遭匯率侵蝕9% 上半年仍創同期新高

聚陽（1477）2日公告6月合併營收28.36億元，年增3.23%，為同期新高；第2季在接近傳統旺季推動下，營收逐月攀升，單季達76.89億元，年減0.07%，與同期相當；累計上半年營收176.13億元，年增8.04%，為同期新高。主要是受到新台幣升值影響，第2季營收增幅收斂。聚陽表示，自第3季起已針對新台幣升值調漲產品單價，漲幅達中個位數，若台幣持續走升，不排除進一步反映成本。

聚陽表示，第2季出貨量較去年同期成長中個位數，平均單價也比去年同期略高，主要是關稅疑慮使客戶取消了低單價訂單，儘管如此，但匯率波動對營收造成明顯壓力，特別是6月台幣升值衝擊較5月更劇烈，單月就吃掉約9%的營收表現，本應有更亮眼的成長幅度。也因此第3季起將透過價格調整與成本控制。不過，自7月起聚陽也將分擔大約3%的關稅成本，對第3季獲利表現帶來挑戰。

聚陽坦言，受到關稅不確定性因素影響，預計第3季業績可能略低於去年同期，尤其美國關稅疑慮使客戶傾向減少長單、轉而採用短單，目前仍有待7月9日關稅底定後，客戶下單節奏才有機會回穩，但整體而言，在旺季效應下，預期第3季仍會好過第2季。

聚陽目前訂單能見度最遠已達11、12月，公司看今年第4季認為，市況已有改善跡象，且主要反映市場實際需求，單季營收有機會表現優於去年同期，隨著美國中端零售通路普遍規劃於明年初調漲成衣產品售價，且以戶外服飾為主，有助品牌客戶提升毛利空間，進一步帶動接單回升。

在產能方面，印尼和越南的新廠進度因關稅不確定性而放緩，需待關稅結果確定後才能進一步推進。孟加拉和薩爾瓦多則按原計劃進行，其中，孟加拉已陸續招工並開始試產，預計8、9月有機會全線生產，但前提仍是7月9日後關稅狀況符合客戶利益。

此外，聚陽目前美國客戶比例約70%，若因關稅造成價格競爭優勢下降，公司也考慮拓展其他市場，降低來自單一市場的比重。