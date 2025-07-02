可寧衛焚化爐 BOT案 跨步

可寧衛（8422）高雄市AI智能高效焚化爐BOT案已進入議約階段，法人依據高雄市政府公告的先期報告書內容評估，若此案順利承接，最快今年底舊廠代操維運便能挹注營運，貢獻可寧衛每月營收7億元至8億元，比現階段單月營收將近翻倍增長。

法人分析，隨著此案新廠建成並投入營運，預計每年將為可寧衛帶來逾17億元營收貢獻，是可寧衛目前每月平均營收的四倍之多，對營收版圖的擴張將是劃時代的一步。可寧衛5月營收為4.25億元，前五月營收為23.2億元。

法人認為，此BOT案的進展，不僅標誌著可寧衛集團正式跨足都市焚化爐市場，更預示著其環保事業版圖將迎來爆炸性成長。

可寧衛指出，南區BOT案合約期為3.5年工程期間加20年新廠營運，舊廠在工程期間將同步代操維運，上周已啟動議約，目標三個月內完成簽約。

在核心業務方面，可寧衛以掩埋廠起家，岡山廠區仍有八座掩埋場，其中二座（一有害、一無害）仍在營運，預計仍有十餘年使用期。

可寧衛表示，該公司近年積極轉型，透過與威立雅合作國奕環境跨足焚化處理，並投資中台資源，使其業務更多元化，從最終處理途徑（固化掩埋）延伸至清運、中間處理、再利用、資源化與能源化等產業鏈前端。

可寧衛並積極布局再生能源。桃園觀音SRF電廠預計明年第1季完工並商轉，每日收受SRF量可達350噸，貢獻長期穩定低碳能源。

漁電共生案場部分，可寧衛轉投資大創綠能目前已有70MW（百萬瓦）裝置容量掛錶並聯，另有70MW預計今年啟動工程。大創電力去年底亦取得售電業執照，持續開展再生能源事業。

針對205廠土壤整治專案，目前第一區施作預計8月完成，後續進度將視軍方交地而定，預計明年全數完工。該專案多屬重金屬有害汙染，需經固化後掩埋，貢獻固化收入。