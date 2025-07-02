長榮航、虎航 員工酬金入帳

長榮航（2618）、華航及台灣虎航7月員工酬金入帳。長榮航員工酬金19億元，以平均數計算，每位員工約領三個月；台灣虎航員工酬金總額為4,787萬元，每位員工約領5.9萬元。

華航年度員工酬勞經董事會通過，依團體協約以不低於年度稅前盈餘3%併7月薪資發放。不只是去年獲利好，今年首季合併稅後純益41.86億元，每股純益0.69元，營收與每股純益創歷年同期最高及單季次高紀錄。

長榮航今年股東會通過，2024年的員工酬金為19億元，員工數約1.1萬人，推估可以領到約三個月獎金。今年第1季長榮航獲利再寫佳績，稅後純益59.29億元，每股純益1.1元。

台灣虎航去年獲利創新高，員工酬勞昨天入帳，去年根據獲利1%提撥的員工酬金為4,787萬元，每位員工約領到5.9萬元。