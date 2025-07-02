長榮航、虎航 員工酬金入帳

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航（2618）、華航及台灣虎航7月員工酬金入帳。長榮航員工酬金19億元，以平均數計算，每位員工約領三個月；台灣虎航員工酬金總額為4,787萬元，每位員工約領5.9萬元。

華航年度員工酬勞經董事會通過，依團體協約以不低於年度稅前盈餘3%併7月薪資發放。不只是去年獲利好，今年首季合併稅後純益41.86億元，每股純益0.69元，營收與每股純益創歷年同期最高及單季次高紀錄。

長榮航今年股東會通過，2024年的員工酬金為19億元，員工數約1.1萬人，推估可以領到約三個月獎金。今年第1季長榮航獲利再寫佳績，稅後純益59.29億元，每股純益1.1元。

台灣虎航去年獲利創新高，員工酬勞昨天入帳，去年根據獲利1%提撥的員工酬金為4,787萬元，每位員工約領到5.9萬元。

長榮航 台灣虎航

延伸閱讀

去年獲利創新高！台灣虎航員工嗨翻 每位員工酬金約領到5.9萬元

飛釜山航班未依規即時轉彎 華航：加強訓練

華航、長榮航 認購熱

獨／飛釜山降錯跑道！華航總經理陳漢銘親赴現場了解狀況

相關新聞

可寧衛焚化爐 BOT案 跨步

可寧衛（8422）高雄市AI智能高效焚化爐BOT案已進入議約階段，法人依據高雄市政府公告的先期報告書內容評估，若此案順利...

長榮航、虎航 員工酬金入帳

長榮航（2618）、華航及台灣虎航7月員工酬金入帳。長榮航員工酬金19億元，以平均數計算，每位員工約領三個月；台灣虎航員...

東哥 5月EPS 2.15元

東哥遊艇（8478）因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，昨（1）日公布相關財務業務資訊，以利投資人區別了解，自結...

中鋼 6月出貨月減11%

市場需求疲軟，中鋼出貨量下滑。中鋼（2002）昨（1）日公布6月出貨77.8 萬噸（包含中龍），較5月的87.6萬噸，減...

潤泰新 布局北市都更案

潤泰新（9945）昨（1）日公告，擬開發台北市信義區都更合建案，合建分配比率為地主約分配52%~58%；建方分配42%~...

迅得營收／6月6.12億元創新高 第3季續看旺

半導體PCB系統整合廠迅得（6438）1日公告6月營收達6.12億元，年成長46.9%創新高，符合市場與法人預期逾6億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。