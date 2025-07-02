快訊

NBA／公鹿驚傳買斷里拉德合約 透納4年31.3億聯手字母哥

賴總統團結第4講：刪國防預算 影響國際視聽

中鋼 6月出貨月減11%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

市場需求疲軟，中鋼出貨量下滑。中鋼（2002）昨（1）日公布6月出貨77.8 萬噸（包含中龍），較5月的87.6萬噸，減少9. 8萬噸，減幅11.2%。

其中，中鋼出貨60.4萬噸，較目標67.8萬噸少7.4萬噸；中龍出貨17.4萬，與目標量相同。另6月出貨量也比目標85.2萬噸少7.4萬噸。

中鋼統計，6月份內銷部分的出貨合計46.2萬噸，較目標少1.9萬噸，主要為因應美國鋼鋁關稅提高至50%後，客戶與其下游，對於關稅分擔等問題無法立即達成共識，因此為降低風險，拉貨意願不高。

至於外銷出貨合計31.6萬噸，較目標37.1萬噸減少5.5萬噸，主因為6月下雨日數多，整體外銷出貨不順暢。部分外銷訂單，雖已裝船，但因無法整批銷帳，致使出貨量滑落至下月。

整體而言，6月出貨續減仍是受關稅政策影響，需求疲軟，導致出貨力道減弱，加上6月氣候不佳，外銷出貨不順、裝船不及，同時也是與本月原訂出貨目標量85萬噸，出現落差較大的原因。

中鋼表示，美國政府對鋼鋁，以及其下游相關產品，課徵高額關稅，使得美國國內買氣低迷，鋼鐵市場並無太大波動；中國雖今年前五月粗鋼產量同比下降1.7%，但鋼鐵內需續跌，前五月出口量同比成長8.9%，廉價鋼材依舊外溢。

中鋼

延伸閱讀

19年1次！今年閏6月「鬼月好兄弟更兇」？命理師道真相

全民權證／中鋼 瞄準逾150天

中鋼「十年磨一劍」免19元甜？被群嗆：劍快磨成針…買了再磨你十年

中鋼股東大會明召開 環團氣候績效報告曝減碳績效不足

相關新聞

可寧衛焚化爐 BOT案 跨步

可寧衛（8422）高雄市AI智能高效焚化爐BOT案已進入議約階段，法人依據高雄市政府公告的先期報告書內容評估，若此案順利...

長榮航、虎航 員工酬金入帳

長榮航（2618）、華航及台灣虎航7月員工酬金入帳。長榮航員工酬金19億元，以平均數計算，每位員工約領三個月；台灣虎航員...

東哥 5月EPS 2.15元

東哥遊艇（8478）因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，昨（1）日公布相關財務業務資訊，以利投資人區別了解，自結...

中鋼 6月出貨月減11%

市場需求疲軟，中鋼出貨量下滑。中鋼（2002）昨（1）日公布6月出貨77.8 萬噸（包含中龍），較5月的87.6萬噸，減...

潤泰新 布局北市都更案

潤泰新（9945）昨（1）日公告，擬開發台北市信義區都更合建案，合建分配比率為地主約分配52%~58%；建方分配42%~...

迅得營收／6月6.12億元創新高 第3季續看旺

半導體PCB系統整合廠迅得（6438）1日公告6月營收達6.12億元，年成長46.9%創新高，符合市場與法人預期逾6億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。