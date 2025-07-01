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聚隆配合子公司聚泰上市櫃案進行釋股 每股定價45元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚隆（1466）1日公告，為配合集團子公司聚泰環保材料科技未來申請股票上市櫃，將辦理持股釋出作業，並已於6月17日股東常會通過相關決議。此次釋股數量共計4,000千股，每股定價45元，總交易金額達1.8億元。聚隆去年已釋股7.4%，此次降低持股比例為10%，連同去年的釋股，聚隆對聚泰的持股比例已降至82.6%。

聚隆指出，此次釋股目的除為因應聚泰申請上市櫃所需的股權分散規定外，亦希望藉此引進策略性或財務性投資人、整合集團內外部資源，同時達到吸引與留任人才之目的。釋股對象包含聚隆全體股東、集團員工及特定投資人，依4月19日停止過戶日的股東名簿為基準，依持股比例認購聚泰新股；每仟股可認購35股，不足一股部分不得認購。

依時程規劃，原股東的股款繳納期間為7月30日至8月7日，若有放棄或未足額認購部分，則將由董事長洽定特定人認購，特定人繳款期間為8月8日至8月14日。

聚泰主要產品為環保纖維素纖維及環保紡織品，旗下熔噴不織布產品除曾為國內「口罩國家隊」重要成員外，亦積極拓展應用至空氣與水濾材市場，提供多元化解決方案，為聚隆布局綠色產業的重要平台。此次釋股除為該公司上市櫃前置作業外，也有助強化資本結構與市場能見度，為未來公開發行及市場籌資預作準備。

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