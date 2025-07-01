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三洋電 積極活化資產

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

三洋電（1614）昨（30）日舉行法說會，發言人林張惠指出，家電本業穩健發展之餘，新北市泰山舊廠區土地活化案，是公司未來成長關鍵與長期焦點。此案雖歷時已久，公司仍積極推進，力求開啟資產活化新頁。

除了泰山廠外，三洋電在高雄岡山及新北市三峽地區亦持有土地資產，規劃未來尋求開發利用或作為生產基地遷移之用，藉此注入長期成長潛力。

針對泰山廠區資產開發案，三洋電表示，正採取「自提個案變更流程」與「配合新北市政府通盤檢討」雙軌並行策略，以加速開發進程。

三洋電指出，儘管泰山廠開發案已歷時多年，該公司今年5月19日已備妥自提個案變更計畫資料，送交新北市城鄉局，並與政府單位就公益回饋達成共識，案件正由社會住宅科審議中。

同時，該基地亦納入新北市政府主導的「輔大周邊工業區專案通盤檢討」範圍，已進入都市計畫法定程序，由新北市都市計畫委員會審議。

都市計畫 泰山

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