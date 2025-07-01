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台泥要買3.8萬張庫藏

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）昨（30）日公告，面對今年上半年全球金融市場的波動，台泥為維護股東權益並激勵員工士氣，昨日召開臨時董事會，決議自7月1日至8月29日，分兩次啟動總計3.8萬張的庫藏股計畫。

根據計畫，台泥將自7月1日起至8月1日，買回1萬張普通股轉讓予員工，區間價格每股17.85元至41.5元，以期透過員工持股機制，提升員工向心力；另外，自8月4日起至8月29日，將以同樣的每股17.85元至41.5元價格區間，買回2.8萬張普通股並辦理註銷，旨在維護公司信用及股東權益，總計台泥最高將斥資15億7,700萬元買回庫藏股

台泥表示，公司早於今年4月初美國政府決定徵收關稅、全球股市受影響之際，即在4月8日徵詢券商公會，了解因發行海外可轉換公司債後三個月內不得實施庫藏股之相關規範。此項限制已於6月30日解除，台泥隨即召開董事會，推進庫藏股計畫。

庫藏股 台泥

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