潤泰材法說會／碳費認列衝擊首季獲利降 第2季可望採優惠費率提列

潤泰材（8463）30日在法說會中表示，首季因碳費估列規範影響，需依一般費率認列碳費成本，致使單季獲利呈現小幅減少，惟若排除碳費暫估因素，淨利表現與去年同期相當，反映本業營運仍持續穩健。

潤泰精材首季營收達17.02億元、年增約12%，毛利率僅8.62%，較去年同期減少5.4個百分點，營業利益達0.61億元、年減49.1%，單季稅後純益達0.22億元、年減60.7%，每股純益達0.15元、低於去年同期0.38元。

此外，潤泰精材指出，公司已於3月底提送「自主減量計畫」，內容聚焦於原料與燃料替代等措施，展現落實減碳的決心，預期近期可望獲主管機關核准，第2季起可望依優惠費率提列碳費，進一步強化整體財務表現。

因應全球減碳趨勢，潤泰材積極推動綠色轉型，已成功開發並通過標檢局認證之「潤泰低碳水泥」產品，透過降低熟料比例與提升石灰石添加量，預期可減少約10%至15%之溫室氣體排放，不僅有助碳費成本控管，更擴大綠色建材產品線。

潤泰材秉持「經濟成長與環境共好並重」理念，在永續經營方面成果豐碩；潤泰材2024年在公司治理評鑑中，躍升至上市公司前20%第二級距，顯示在公司治理、員工關懷、股東權益與社會責任等面向持續精進。

同時，潤泰材積極落實多元共融，目前女性董事席次已達三分之一，亦長期維持無償提供鐵道設施予宜蘭縣政府，推動在地文化與觀光發展，展現企業社會參與的實踐力。