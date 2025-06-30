潤泰材法說會／碳費認列衝擊首季獲利降 第2季可望採優惠費率提列
潤泰材（8463）30日在法說會中表示，首季因碳費估列規範影響，需依一般費率認列碳費成本，致使單季獲利呈現小幅減少，惟若排除碳費暫估因素，淨利表現與去年同期相當，反映本業營運仍持續穩健。
潤泰精材首季營收達17.02億元、年增約12%，毛利率僅8.62%，較去年同期減少5.4個百分點，營業利益達0.61億元、年減49.1%，單季稅後純益達0.22億元、年減60.7%，每股純益達0.15元、低於去年同期0.38元。
此外，潤泰精材指出，公司已於3月底提送「自主減量計畫」，內容聚焦於原料與燃料替代等措施，展現落實減碳的決心，預期近期可望獲主管機關核准，第2季起可望依優惠費率提列碳費，進一步強化整體財務表現。
因應全球減碳趨勢，潤泰材積極推動綠色轉型，已成功開發並通過標檢局認證之「潤泰低碳水泥」產品，透過降低熟料比例與提升石灰石添加量，預期可減少約10%至15%之溫室氣體排放，不僅有助碳費成本控管，更擴大綠色建材產品線。
潤泰材秉持「經濟成長與環境共好並重」理念，在永續經營方面成果豐碩；潤泰材2024年在公司治理評鑑中，躍升至上市公司前20%第二級距，顯示在公司治理、員工關懷、股東權益與社會責任等面向持續精進。
同時，潤泰材積極落實多元共融，目前女性董事席次已達三分之一，亦長期維持無償提供鐵道設施予宜蘭縣政府，推動在地文化與觀光發展，展現企業社會參與的實踐力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言