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潤泰材法說會／兩研發利器上膛 輕質微珠地坪具高效隔音、UHPC 抗微震

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

潤泰材（8463）總經理林依潔30日在法說會中表示，今年起，潤泰材兩大新品輕質微珠材料、UHPC超高性能混凝土開始擴大推廣，將是後續公司營運成長的關鍵產品之一。

林依潔指出，潤泰輕質微珠材料是轉化廢玻璃為有價原料，擁有隔熱、隔音特色；即將推出的「輕質微珠隔音地坪」，具備高效隔音、減輕建築結構負荷與材料循環再利用等多重優勢，採用再生輕質材料製成，充分體現綠色建築永續理念。

而UHPC超高性能混凝土，她分析，可應用在建築物的外牆裝飾板材中，不僅能強化建築物耐震度、防鏽蝕，運用在高科技廠房中能抗微震，甚至UHPC加入鋼纖維後，可讓強度更好、減少鋼筋使用量，並同時簡化綁鋼筋的工序，潤弘（2597）的預鑄工法已開始採用。

面對缺工與自動化施工需求，潤泰材亦投入開發適用機械泵送與高效率施作的產品，加速施工工法現代化，為營建產業注入新動能；其他新型建材如「地坪灌漿料」、「高強度戶外自平泥」，可以機械化灌注，流動性佳，大幅提升施工效率與品質穩定性。

展望未來，潤泰材表示，將持續以創新技術、永續思維與多元價值為核心，穩健推動營運成長與轉型升級，全力引領建材產業邁向低碳永續的新里程。

總經理 法說會 建築物

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