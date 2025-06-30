愛派司股東會／研發、代理並進 拚今年整體銷量續增

愛派司（6918）30日召開股東會，由董事長李泗銘主持，並完成董事改選。李泗銘表示，台灣市場除了自行研發的創傷及矯正產品使用數量持續提升 ，也有新的代理產品進入市場． 並擴展各科別的銷售通路，今年預期整體銷售數量將持續成長。

愛派司股東會通過去年財報與股利案，2024年營收7.7億元，年增14.01%，稅後純益1.51億元，每股稅後純益4.99元，每股通過配息4元。公司表示，今年將持續開發新設計及新材質的創傷固定產品， 同時增加生化類與手術周邊的產品，以提高銷售渠道的利用率 ，擴大銷售產品的應用範圍與適應症，今年持續將有數款新產品逐步進入市場。

在術前規劃及3D列印方面．愛派司透過發展新部位及新術式的應用，同時投資開發Al輔助的術前規劃解決方案， 預期未來不僅縮短術前規劃與準備的時間， 也進—步提升公司產品在市場中的競爭力。

愛派司也提到，日前董事會通過轉投資讚賀生醫股權案，投資金額8,400萬元，預計取得該公司二成股權，主要看好讚賀生醫持續拓展與運動醫學、脊椎及生物性骨材醫療大廠合作，可強化專業醫療產品布局。愛派司藉由與其合作，將有助於提升外科與生物性骨材領域產品的市場競爭力。

同時，為避免陷入中國大陸品牌的價格戰，愛派司持續開發和推廣獨具特色的產品，以帶動基礎產品的銷售，且今年已規劃多場國際醫療展覽和研討會等活動，建立台灣與海外醫師的交流平台，藉此尋找海外市場的機會。