台泥自7月起斥資最高15.7億元 買回3.8萬張庫藏股

台泥（1101）30日公告，面對今年上半年全球金融市場的波動，台泥為維護股東權益並激勵員工士氣，30日召開臨時董事會，決議啟動總計3.8萬張的庫藏股計畫。

根據計畫，台泥將自7月1日起至8月1日，買回1萬張普通股轉讓予員工，區間價格每股17.85元至41.5元，以期透過員工持股機制，提升員工向心力；另外，自8月4日起至8月29日，將以同樣的每股17.85元至41.5元價格區間，買回2.8萬張普通股並辦理註銷，旨在維護公司信用及股東權益，總計台泥最高將斥資15億7,700萬元買回庫藏股

台泥表示，公司早於今年4月初美國政府決定徵收關稅、全球股市受影響之際，即在4月8日徵詢券商公會，了解因發行海外可轉換公司債後三個月內不得實施庫藏股之相關規範。此項限制已於6月30日解除，台泥隨即召開董事會，推進庫藏股計畫。

台泥近七年來持續調整業務重心並布局國際市場，不再僅限於兩岸水泥業務。公司積極在歐洲開展綠色能源相關業務，包括儲能、充電及虛擬電廠電力交易等。從近期西班牙與葡萄牙大停電事件所凸顯的歐洲電網韌性議題與儲能需求的迫切性，台泥洞察到相關業務的發展潛力。未來，歐洲預期將成為台泥低碳水泥與綠色能源事業的重要發展區域。

在財務策略上，台泥亦重視風險管理。上周甫完成五年期5億歐元綠色貸款，預計每年可為台泥節省至少500萬歐元的利息支出。此項貸款獲得國際金融機構的支持，彰顯台泥在財務規劃上的穩健與審慎。