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愛山林股東會／代銷轉型建商 祝文宇：未來4年、每年完工量皆達200億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

愛山林（2540）30日召開股東會，由董事長祝文宇主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1元、股票股利4元，合計股利共5元。董事長祝文宇表示，明年起到未來4年，每年自建案完工量皆達200億元以上，明年將正式成為以「建設」為主的上市公司，市值挑戰千億元。

祝文宇表示，目前在手代銷案量達逾2,000億元，其中下半年可售代銷案量達1,469億元，案量相當充沛，不過未來將逐漸減少承接代銷案量，僅會考量擁有價格優勢的建案。

祝文宇表示，公司經營策略朝向以土地開發、自建為主的建設公司，近年陸續擴大股本，目前已經達到資本額67.49億元，預計下半年配股後，股本來到約94.4億元，在自建案完工量逐年成長下，明年營收將以建設事業為主，代銷為輔，換言之，愛山林全面轉型為建設公司，不是代銷公司了。

自建案完工量方面，祝文宇表示，今年交屋金額約43億元，2026年預計完工量達251億元，2027年完工量247億元，2028年約211億元，2029年約205億元，2030年後完工量更達2,123億元以上。

房市自央行第七波選擇性信用管制後，買氣迅速轉冷，但祝文宇反倒不擔心，「我的銷售策略很簡單，以三重區為例，區域新案最高單價破百萬元，愛山林推出的自建新案就每坪讓價20萬元，打出八折價，有沒有感，市場自會買單。」

祝文宇表示，目前打出早鳥讓利牌的個案，銷售率都達七成以上，而個案每達一定的銷售率後，後續會慢慢將讓利幅度減少，「反正預售工期都約3、4年，這之間就慢慢賣，相信消費者感受到通膨、物價上漲後，還是會想買房地產。」

展望今年房市價量概況，祝文宇認為，今年價量一定都會跌，尤其是土地多、供給多的中南部，預售新案價格一定會跌，若買氣持續低迷，建案賣不動，甚至會有部分建商受不了，守不住實價登錄的價格，所以今年有機會看到跌價，但跌幅多少不確定。

祝文宇表示，從事房地產50年以上，因此對市況、購地方向都非常精準、明確，每一次房地產不景氣時，愛山林因為精準布局，加上銷售策略良好，所以都是市場的帶動者，整體來看，對國內房市樂觀看待，唯一不可控的因素為地緣政治。

愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

董事長 建案

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