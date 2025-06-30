愛山林股東會／通過配發4.99元股利 祝文宇：上半年表現算不錯

去年每股純益達3.07元的愛山林（2540）30日舉行股東會，會中通過盈餘配發每股0.4元現金、資本公積每股配發0.6元現金，共約1元現金、以及盈餘轉增資每股配發3元股票和資本公積轉增資配股0.99元、共3.99元股票，總計共配發4.99元股利，以30日收盤價78.7元計算，若後續順利填息，現金殖利率為1.2%。

愛山林董事長祝文宇30日在股東會中表示，現在愛山林旗下自建案價格就是以市場價七至八折銷售，價格就是回到從前一點的價格才有市場。

祝文宇強調，今年上半年集團已推出總銷90億元「濱河帝景」、總銷130億元「市政帝寶」兩大讓利案，加計外案銷售，總計上半年賣了200多億元房屋，表現算是不錯，以2024年集團賣了1,200多億元房子，2025年集團新建案銷售大概能賣一半、600多億元就算不錯了。

愛山林建設去年營收達111.58億元、年增37.7%，創歷年新高，毛利率達33.4%，較2023年41%下滑逾7.5個百分點，稅後純益達19.02億元、年增26.1%，寫下營收、獲利雙創新高新紀錄；惟因愛山林2024年現增40億元、5萬張，以致股本膨脹約至62.5億元，讓去年每股純益達3.07元。

愛山林表示，2024年營收、獲利有不錯表現，主要來自代銷案「都廳大院」、「金城帝寶」、「新竹帝寶」、「中山麗池」、「首泰大喆」及「國家企業廣場」等挹注；建設案方面，「帝景 3 號」、「帝景 5 號」及營造案「新竹帝寶」、「金城帝寶」、「帝景」系列案等也都完工交屋。

愛山林建設30日股東會通過擬配發0.4元現金、資本公積發放0.6元現金，總計1元現金，以及3.99元盈餘轉增資配股和資本公積轉增資配股，總共配出4.99元股利、呈現超額配發。

愛山林建設表示，2023 年政府為減輕購屋族負擔推出新青安政策，帶動房市剛性首購族群並延續至2024年度，再加上 AI 應用持續拓展，出口貿易增加，相關投資亦帶動周邊住宅及商用不動產需求，讓2024年上半年不動產交易市場持續暢旺，但下半年隨著央行實施信用管制措施，住宅市場出現明顯降溫，惟商用市場因 AI 等新興技術相關的上下游產業鏈的興起，對廠辦及倉儲等需求增加，交易尚保持熱絡。