金控除息秀登場！國泰金、凱基金打頭陣 雙雙陷入貼息

台股進入除息旺季，統計30日有29家上市櫃公司除息，金融股有3家，其中金控股除息秀也正式登場，由國泰金（2882）、凱基金（2883）打頭陣，不過，雙雙開低陷入貼息，華票（2820）每股配發0.78元現金股利，則是緩步朝填息前進。

國泰金每股配發3.5元現金股利，凱基金每股現金股利0.85元，股票股利0.1元，合計配發股利0.95元，兩家金控公司30日同步除息，除息前凱基金面臨較重的棄息賣壓，上周五外資賣超44,160張，高居外資賣超第一名；國泰金上周五收紅，但也遭外資賣超13,751張。

國泰金上周五收在67.9元，除息參考價64.4元，早盤以63.8元開出，一度下滑至62.5元， 陷入貼息；凱基金上周五收在16.1元，除息參考價15.25元，早盤以14.8元開低後一度拉升至15.25元，盤中也是貼息的表現。

華票也在30日除息，每股配發0.78元，除息參考價14.8元，早盤以14.9元開出，雖一度回至14.8元，但盤中呈現緩步填息的表現。

7月1日也將有3家金融股除息，包括富邦金（2881）、元大金（2885）及上海商銀（5876），除息前表現也受到市場關注，富邦金早盤開低，盤中小跌，元大金則是開高走低， 盤中翻黑，上海商銀以平盤開出後走高，盤中上漲。